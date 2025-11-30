Sanremo 2026 – Jalisse fuori per la 29esima volta: la saga dell'esclusione continua
I Jalisse restano ancora una volta fuori dal Festival di Sanremo 2026. Per la ventinovesima volta consecutiva, il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitori nel 1997 con “Fiumi di parole”, non rientra nella lista dei 30 Big annunciati dal direttore artistico Carlo Conti durante l’edizione serale del Tg1.
La notizia è arrivata mentre i due artisti seguivano la diretta televisiva. Subito dopo, come ormai consuetudine, hanno affidato la loro reazione ai social, scegliendo il registro dell’amara ironia. “...E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, scrivono in un post.
Insieme al messaggio, i Jalisse hanno condiviso un video in cui “festeggiano” l’ennesima esclusione mostrando due palloncini rossi con il numero 2 e il numero 9. Un modo scherzoso per segnare l’insolito traguardo, sottolineato anche dalla loro battuta finale: “Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno”, suggerendo che tenteranno ancora una volta la partecipazione.