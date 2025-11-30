Roma-Napoli Serie A, tutto sul big match: orario, probabili formazioni e diretta TV

La sfida tra Roma e Napoli accende la 13ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 30 novembre, l’Olimpico ospita uno dei match più attesi, con entrambe le squadre reduci da successi importanti in campionato e nelle coppe europee.

La Roma arriva dalla vittoria in Europa League contro il Midtjylland, superato 2-1 all’Olimpico, e dal convincente 3-1 sul campo della Cremonese in campionato. Momento positivo anche per la squadra di Conte, che ha ritrovato i tre punti in Europa contro il Qarabag (2-0 al Maradona) e ha superato l’Atalanta 3-1 nell’ultimo turno di Serie A.

Il calcio d’inizio di Roma-Napoli è fissato per oggi alle 20.45. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Dove vedere Roma-Napoli: diretta televisiva in esclusiva su Dazn, accessibile tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web del servizio.