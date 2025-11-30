Papa Leone XIV in Turchia e Libano: appello alla pace e agenda dei incontri

Ultime ore in Turchia per Papa Leone XIV, che nel pomeriggio raggiungerà il Libano per la tappa successiva del suo viaggio. La mattinata è stata dedicata a due momenti di forte intensità spirituale e simbolica.

Il Pontefice si è recato alla cattedrale armena apostolica per una visita di preghiera, accolto dal patriarca Sahak II Mashalian. Successivamente ha raggiunto la chiesa di San Giorgio per partecipare alla celebrazione della Divina Liturgia, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I.

Durante la celebrazione, Papa Leone XIV ha pronunciato un discorso centrato sul ruolo dei cristiani nella costruzione della pace. Ha ricordato come, in un tempo segnato da conflitti e violenze, “cattolici e ortodossi sono chiamati ad essere costruttori di pace”. Un invito condiviso anche dal patriarca Bartolomeo I, sottolineando la necessità di una risposta comune agli appelli dello Spirito Santo.

Il Pontefice ha evidenziato che la pace “non è solo frutto dell’impegno umano, ma dono di Dio”, sottolineando l’importanza della preghiera, della penitenza e della contemplazione per discernere parole e gesti capaci di servire realmente il bene comune.

Al termine della funzione, Papa Leone XIV e il Patriarca Bartolomeo I hanno impartito una benedizione ecumenica congiunta. A seguire, il pranzo all’interno del Patriarcato Ecumenico, previsto per le 13 ora locale.

L’arrivo del Papa a Beirut è previsto per le 15:45 (ora locale). Ad accoglierlo saranno il presidente del Libano Joseph Aoun, il presidente dell’Assemblea nazionale, il primo ministro e il patriarca maronita. Da lì il Pontefice raggiungerà il palazzo presidenziale per una visita di cortesia.

Successivamente sono in programma due incontri privati: il primo con il presidente dell’Assemblea nazionale, il secondo con il primo ministro. Nel giardino del palazzo presidenziale si terrà poi la piantumazione simbolica di un cedro dell’amicizia, alla presenza del cardinale Parolin e del Patriarca di Antiochia dei Maroniti.

Alle 18 il Papa prenderà parte all’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, durante il quale pronuncerà il suo discorso ufficiale. La visita in Libano proseguirà fino a martedì.