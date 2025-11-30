Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo tra vita da neo genitori e il primo mese con Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano oggi a Verissimo per raccontare il loro primo mese da neo genitori della piccola Clara Isabel, arrivata a illuminare la loro vita familiare. L’annuncio della nascita era stato condiviso proprio da Ignazio con un post su Instagram, accompagnato da parole piene d’amore: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”.

Anche Cecilia aveva affidato ai social la sua emozione per l’arrivo della figlia: “Tutto quello che ho desiderato per anni. Vedere voi due insieme mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima. Vi amo per sempre”. Un sentimento intenso che la modella ha continuato a condividere con il pubblico, raccontando la gravidanza e il rapporto con il proprio corpo dopo il parto.

Poche settimane dopo la nascita, Cecilia aveva mostrato ai follower il pancione quasi scomparso, ricordando quanto sia fondamentale ascoltarsi: “Stiamo tornando in forma, piano piano, l’importante è non avere fretta”. E aveva rivolto un messaggio diretto alle neomamme: “Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. Non è il momento di mettersi a dieta. I medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia”.

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio è iniziata nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Da allora la coppia ha costruito un legame sempre più solido, coronato dal matrimonio nel 2024 e dal desiderio di diventare genitori, annunciato sui social a maggio 2025.

A Verissimo, Cecilia aveva già condiviso il percorso complesso che l’ha portata alla maternità: cinque anni di tentativi e la scelta di ricorrere alla fecondazione assistita. “Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta”, aveva raccontato.