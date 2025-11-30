Mika Brunold rompe il silenzio: il tennista svizzero fa coming out e si racconta senza filtri

Il tennista svizzero Mika Brunold, attuale numero 307 del ranking mondiale, ha scelto di raccontare pubblicamente la propria identità, diventando uno dei primi professionisti del circuito a fare coming out. Un gesto raro nel tennis maschile, condiviso attraverso un messaggio sincero e diretto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel suo post, Brunold ha spiegato di aver dedicato “innumerevoli ore a lavorare sul gioco, sul fisico e sulla mentalità”, ma di aver compreso che il successo non dipende solo dalla preparazione tecnica, bensì anche dal rapporto con la propria identità. “Una delle cose più importanti che ho imparato”, ha scritto, “è che essere sinceri con se stessi è fondamentale tanto quanto la performance in campo”.

Il tennista ha raccontato di aver riflettuto a lungo su come affrontare questo passo. “Non è stato facile”, ha ammesso, “ma nascondermi e fingere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione”. Da qui la decisione di condividere apertamente il messaggio che per lui rappresenta una svolta personale: “Sento che sia il momento di aprirmi e dirvi che sono gay”.

Il post ha raccolto rapidamente centinaia di commenti di supporto da parte di fan, colleghi e appassionati, che hanno accolto la scelta di Brunold con messaggi di incoraggiamento e vicinanza.