Lorenzo Musetti accoglie il figlio Leandro: il tennista diventa papà per la seconda volta

"Benvenuto Leandro". Con questo messaggio condiviso sui social, Lorenzo Musetti ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, venuto alla luce sabato 29 novembre. Il tennista e la compagna Veronica Confalonieri hanno celebrato l’arrivo del neonato con una foto in bianco e nero che mostra alcuni dettagli del volto del piccolo mentre stringe le dita dei genitori.

Musetti ha accompagnato l’immagine con la frase “L’amore si moltiplica”, un pensiero che racconta un momento particolarmente intenso per la giovane famiglia. Per la coppia si tratta del secondo bambino dopo Ludovico, nato il 15 marzo 2024.

Il 2024 è stato un anno significativo anche dal punto di vista professionale per il numero 8 del mondo, che ha chiuso una stagione di alto livello culminata con la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Musetti ha disputato il girone contro avversari di primissimo piano come Taylor Fritz e Carlos Alcaraz, uscendo però dalla competizione dopo le due sconfitte.