Incidente sulla Statale 235: auto tranciata dal guardrail, giovane estratto vivo
Un violento impatto contro il guardrail ha letteralmente diviso in due un’auto lungo la Statale 235, alle porte di Lodi. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai soccorritori con ferite non gravi.
L’incidente è avvenuto nella notte, all’ingresso di un distributore di carburante. Poco prima dell’una, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenute con un’autopompa e un’autogrù.
Utilizzando cesoie e divaricatore, i vigili del fuoco hanno liberato il conducente, un 27enne, bloccato nell’abitacolo spezzato a metà dalla barriera metallica.
L’uomo, che ha riportato lievi ferite, è stato affidato al personale del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Rozzano, nel Milanese.