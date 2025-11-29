Meteo Weekend: Freddo in ritirata e prime schiarite in Italia

La morsa del freddo intenso si sta indebolendo dopo giorni segnati da un nuovo afflusso di aria gelida che ha alimentato un ciclone sul Centro-Sud, responsabile di un’estesa fase di maltempo. Al Nord le correnti settentrionali hanno fatto precipitare le temperature fino a toccare i -8°C in pianura.

Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, l’ultima parte di novembre ha seguito un copione ben definito, dominato da ripetuti impulsi freddi utili anche a rafforzare il manto nevoso in montagna. Il quadro atmosferico, però, è pronto a cambiare nel corso del weekend.

Il vortice responsabile dei recenti fenomeni sul Centro-Sud lascerà definitivamente il Paese. Dopo un rapido e lieve calo termico al Meridione, da ovest inizierà ad avanzare un campo di alta pressione, riportando condizioni più stabili.

Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata da Nord a Sud, con solo qualche nube residua e isolati piovaschi sull’estremo Sud, in particolare sulla Calabria tirrenica e sul Salento. L’anticiclone, però, resterà debole e poco strutturato.

Già domenica si profilerà un nuovo peggioramento, soprattutto al Nord, dove le nubi torneranno a compattarsi con piogge diffuse sulla Liguria, Emilia occidentale, bassa Lombardia e alta Toscana. Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi piemontesi e valdostane oltre i 1000 metri.

Il fronte in arrivo influenzerà anche la giornata di lunedì, con fenomeni più evidenti sulle regioni tirreniche centrali e sul Triveneto. Contestualmente, le temperature inizieranno a salire, soprattutto nei valori minimi, segnando l’ingresso in una fase meno fredda.

Sabato 29 – Nord: sereno o velato. Centro: cielo sereno. Sud: ultimi piovaschi tra basso Tirreno e Salento, poi miglioramento.

Domenica 30 – Nord: piogge su Liguria ed Emilia occidentale. Centro: aumento delle nubi con piogge sull’alta Toscana. Sud: stabile e soleggiato.

Lunedì 1 – Nord: molto nuvoloso con piogge in Liguria. Centro: variabile con rovesci su Toscana e Lazio. Sud: nubi irregolari alternate a schiarite.

Tendenza: possibile nuova fase di maltempo sul Centro-Sud da mercoledì 3.