Meteo Weekend, freddo, neve e piogge: nuova irruzione invernale sull'Italia

Il meteo in Italia si prepara a un nuovo impulso di maltempo, con un weekend dal sapore pienamente invernale tra freddo, piogge diffuse e nevicate anche a quote relativamente basse. Tra oggi, venerdì 28 novembre, e domenica, lo scenario atmosferico sarà in evoluzione continua con un generale abbassamento delle temperature.

Secondo le elaborazioni di ilmeteo.it, la neve potrebbe interessare diverse regioni grazie al calo termico in arrivo. Al Centro le precipitazioni nevose riguarderanno le aree montuose sopra i 1100-1200 metri, mentre al Sud la quota neve sarà inizialmente intorno ai 1400 metri. Nel corso della giornata del 28 novembre è previsto un ulteriore calo, con possibili imbiancate fino alle colline tra Marche, Abruzzo e Molise.

La giornata di venerdì rappresenta il preludio a un fine settimana dominato dal clima invernale. Sabato 29 novembre sarà in prevalenza soleggiato, ma i venti freddi provenienti da Nord manterranno le temperature basse, con sensazione di freddo accentuata nonostante il cielo più stabile.

La situazione peggiorerà nuovamente domenica 30 novembre per l’arrivo di una nuova perturbazione. Le prime piogge si presenteranno sul versante occidentale, dal Piemonte alla Liguria fino alla Toscana. In serata non è esclusa la possibilità di neve già intorno ai 600-700 metri. Il peggioramento si estenderà poi verso il versante tirrenico e salirà anche verso il Nord-Est.