Trump annulla gli atti di Biden e guarda già al 2028

Donald Trump rilancia lo scontro politico con Joe Biden e annuncia la cancellazione di numerosi provvedimenti firmati dal suo predecessore. Sul social Truth, dove pubblica con frequenza tra post e immagini generate con l’uso dell’intelligenza artificiale, il presidente degli Stati Uniti ha diffuso un messaggio in cui sostiene che la maggior parte dei documenti del precedente mandato non avrebbe valore legale.

Secondo Trump, circa il 92% degli atti firmati da Biden sarebbe stato sottoscritto tramite autopen, un dispositivo che replica automaticamente la firma. “Qualsiasi documento firmato da Joe Biden il Sonnolento con l’autopen viene annullato e non ha più alcuna validità. L’autopen non può essere utilizzata senza l’approvazione specifica del presidente degli Stati Uniti”, afferma Trump, convinto che molti provvedimenti siano stati autorizzati dallo staff e non dall’ex presidente in persona.

Trump accusa inoltre i membri della “sinistra radicale” di aver controllato la gestione degli atti nello Studio Ovale. Nel suo messaggio sostiene di annullare “tutti gli Ordini Esecutivi e qualsiasi documento non firmato direttamente da Joe Biden”, definito “Il Disonesto”, affermando che l’uso dell’autopen sarebbe avvenuto in modo illegale. Aggiunge che, se Biden dichiarasse di aver partecipato al processo di firma, “sarà processato per falsa testimonianza”.

Accanto all’annuncio sugli atti, Trump pubblica anche un contenuto proiettato sul futuro. Nonostante la Costituzione escluda la possibilità di un terzo mandato, il presidente alimenta l’immagine di un ipotetico “Donald atto III”. Condivide infatti una foto generata dall’intelligenza artificiale di Grok, integrata su X da Elon Musk, con un deciso “Yes” alla prospettiva di Trump 2028.