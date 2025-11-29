Elodie rimprovera l'uso eccessivo dello smartphone: Niente telefoni in faccia

Meno smartphone e più contatto umano. È il messaggio diretto che Elodie ha condiviso su Instagram dopo un episodio avvenuto durante il suo concerto a Messina.

Nel pieno dell’esecuzione di Black Nirvana, la cantante ha notato una persona che la riprendeva da distanza ravvicinata. Con un gesto deciso ha allontanato il telefono, convinta si trattasse di un fan troppo invadente.

Leggi anche Elodie reagisce a un fan invadente durante il concerto: video virale e momenti di tensione

Successivamente è emerso che a riprendere la scena non era un ammiratore, bensì un giornalista accreditato. Il momento è rapidamente circolato sui social, alimentando commenti e discussioni.

Elodie ha poi pubblicato una storia su Instagram senza citare direttamente l’episodio, ma lasciando intendere il suo pensiero: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo”.