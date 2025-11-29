Ballando Con Le Stelle, Decima Puntata: Scontri Diretti E Ilaria D'Amico Ballerina Per Una Notte

La decima puntata di Ballando con le stelle segna l’ingresso nella fase più delicata dello show, in onda oggi, sabato 29 novembre, alle 21.25 su Raiuno. La serata, condotta da Milly Carlucci, sarà caratterizzata da scontri diretti tra le coppie ancora in gara, decisivi per definire il gruppo dei semifinalisti.

“Decideremo quali saranno i semifinalisti. Ci sarà una sfida diretta tra i concorrenti e, alla fine della puntata, un’ulteriore eliminazione”, ha anticipato la conduttrice a La volta buona. La ballerina per una notte sarà Ilaria D'Amico, attesa protagonista del parterre.

Leggi anche Fialdini a Ballando: dubbi sull'infortunio e clima teso tra i concorrenti

In pista scenderanno Barbara D’Urso – reduce dal duro confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli – insieme a Pasquale La Rocca, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Martina Colombari con Luca Favilla, Fabio Fognini con Giada Lini, Rosa Chemical con Erica Martinelli.

L’obiettivo di tutti è conquistare un posto nell’undicesima puntata del 6 dicembre, quando sono previsti anche i ripescaggi delle coppie eliminate. In quell’occasione potrebbe rientrare in gara Francesca Fialdini, assente da settimane a causa di un infortunio.

La conduttrice di “Da noi… a ruota libera” è al centro di un recente caso che Milly Carlucci ha cercato di smorzare in attesa di un chiarimento. Fialdini è ferma per un problema al piede e per la frattura di tre costole. Alcuni concorrenti avrebbero sollevato dubbi sulla reale entità dell’infortunio, ma Carlucci ha chiarito che Barbara D’Urso e Martina Colombari non sono coinvolte nella vicenda.

Il confronto più acceso è avvenuto tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, nato – secondo la conduttrice – da un semplice equivoco. L’ex tennista ha rotto il silenzio su Instagram, spiegando: “Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. Ho solo osservato che una frattura alle costole richiede tempi lunghi per recuperare. Non ho attaccato nessuno. Le auguro di rientrare e vincere Ballando”.

Da parte della Fialdini non ci sono state risposte dirette, ma una storia Instagram con la frase “un bel tacer non fu mai scritto” sembra allontanare l’ipotesi di una tregua immediata.

A decidere le promozioni saranno i voti della giuria guidata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. I tribuni del popolo – Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino – interverranno per sostenere i concorrenti ritenuti penalizzati.

Ancora una volta, Alberto Matano sarà il “principe del tesoretto”, incaricato di assegnare un punteggio determinante. L’ago della bilancia resterà comunque il voto del pubblico, espresso tramite i profili social ufficiali della trasmissione.