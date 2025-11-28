NASCE J-GUZU, BRAND DEDICATO A ANIME, MANGA, POP E COLLECTIBLE

Un nuovo modo di vivere la passione per la cultura mpop giapponese. Debutta a Milan Games Week & Cartoomics 2025 J-GUZU, la nuova linea di prodotti ufficiali dedicati alle serie anime e manga più amate del momento.

Il merch è già preordinabile sul sito: https://j-guzu.it

Un italiano su quattro legge fumetti: negli ultimi sei anni il mercato del manga è cresciuto del 280,7%, rappresentando oggi il 74,4% di tutte le vendite di fumetti in Italia. Sono i dati più recenti presentati da AIE – Associazione Italiana Editori, che confermano una tendenza sempre più forte verso la lettura di manga. A livello globale, l’Anime Industry Report 2025 di AJA – Association of Japanese Animations rivela che il mercato degli anime ha superato i 24,9 miliardi di dollari, con una crescita del 114,8% rispetto all’anno precedente: un nuovo record. Manga e anime sono ormai tendenza, e tutto ciò che viene dal Giappone è oggi più popolare che mai.

Sull’onda di questo fenomeno nasce J-GUZU, un brand dedicato al merchandise ufficiale di anime e manga, pensato come un nuovo modo di vivere e celebrare la cultura pop giapponese. Presentato in occasione di Milan Games Week & Cartoomics 2025, la kermesse milanese dedicata a fumetti, videogiochi e cultura pop in programma a Rho Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, J-GUZU sarà presente presso lo stand di J-POP Manga (Pad. 18 – Stand K26-L26) con i suoi primi prodotti.

Gli appassionati potranno acquistare la linea in anteprima esclusiva in fiera e i prodotti saranno poi disponibili per tutti sul sito dal 1° dicembre. È già possibile effettuare il preordine su: https://j-guzu.it

La collezione di debutto è dedicata a due delle property più amate del momento, disponibili in esclusiva per l’Italia: DanDaDan e Frieren – Oltre la fine del viaggio, con standee esclusivi, tazze e tote bag illustrate. Chi non ha mai desiderato una tote bag della Turbo Nonna o una tazza con Frieren alle prese con un Mimic? Con J-GUZU questo desiderio diventa realtà, senza bisogno di viaggiare in Giappone o affrontare dazi doganali impossibili.

Ecco i primi must-have J-GUZU, disponibili in fiera e già pre-ordinabili online:

DanDaDan

4 Acrylic Standee: Okarun, Momo, Seiko, Jiji

Tote Bag

Tazza “Turbo Nonna”

Frieren – Oltre la fine del viaggio

2 Acrylic Standee: Frieren, Himmel

Tote Bag

Tazza “Frieren & Mimic”

E questo è solo l’inizio: molti altri prodotti sono in arrivo e l’offerta si espanderà presto al merchandise di nuove serie. Si apre così un nuovo, coloratissimo mondo per tutti i collezionisti e gli amanti della cultura pop giapponese.

In attesa di scoprire dal vivo le novità di J-GUZU allo stand J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics, è possibile preordinare standee, tazze e tote bag di DanDaDan e Frieren – Oltre la fine del viaggio direttamente dal sito ufficiale.