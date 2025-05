GIOCORÒ PRESENTA POP-UP STITCH E I MANGA GAMES

Grandi sorprese in arrivo per Giocorò, la linea di giochi da tavolo firmata Rocco Giocattoli, nata nel 2017 per offrire momenti di divertimento a tutta la famiglia e permettere anche ai più piccoli di giocare in autonomia. Un progetto di successo sempre attento a rinnovarsi seguendo i gusti dei più giovani, traendo ispirazione dai film di tendenza e dall’universo manga – il celebre fumetto giapponese diventato un vero fenomeno culturale.

Proprio oggi arriva nelle sale italiane il remake live action di Lilo & Stitch, con il celebre alieno pestifero e la sua affezionata padroncina pronti a conquistare una nuova generazione di spettatori. Ma Stitch non si ferma al grande schermo: sbarca anche nel catalogo di Rocco Giocattoli con Pop-up Stitch, un gioco sempre divertente e coinvolgente. Questa volta, l'esperimento 626 è intrappolato in un barile, e i giocatori dovranno inserire le tavole da surf per cercare di farlo saltare fuori! Le regole sono semplici e immediate, perfette per bambini dai 4 anni in su che vogliono divertirsi con un gioco veloce e spensierato, ricco di suspense e colpi di scena.

Per intercettare le passioni delle nuove generazioni, sempre più attratte dall’universo narrativo orientale, Giocorò amplia la sua offerta con una nuova linea di manga games: giochi da tavolo ispirati ai grandi successi del fumetto giapponese, pensati per coinvolgere bambini, ragazzi e fan del genere. Tra i titoli proposti spiccano due boardgame dedicati a One Piece, uno dei manga più venduti di sempre.

In One Piece – Adventure Island, i giocatori salpano alla conquista del Grande Blu: potranno esplorare 27 isole oppure tentare di fuggire dagli implacabili soldati della Marina, a seconda della modalità di gioco scelta. In One Piece – Assalto a Marineford, invece, potranno rivivere la leggendaria Guerra Paramount: Pirati e Marina si sfidano per il destino di Ace, in un gioco ricco di contenuti – con ben 476 carte, navi, personaggi, missioni, dadi personalizzati e molto altro. Completa la linea Dragon Ball Super – La Sopravvivenza dell’Universo, ispirato all’opera di Akira Toriyama: un’avvincente sfida strategica ambientata nel Torneo del Potere, dove i giocatori devono proteggere i propri guerrieri, eliminare gli avversari e lottare per la salvezza del proprio universo.

Accanto alle nuove proposte, vale sempre la pena riscoprire alcuni dei best-seller più amati della linea Giocorò. Tra questi c’è Cocò Limbo, il gioco che mette alla prova la flessibilità dei partecipanti, regalando risate spontanee e momenti di puro divertimento per tutta la famiglia. Da non perdere anche Peperito Topino Mangiadito, il topolino dispettoso che si nasconde nel formaggio, pronto a mordere i giocatori che infilano il dito nella roulette-groviera: il fortunato che scappa al suo morso vince un soldo di cacio. Chi riuscirà a ottenere tre gettoni aggiudicandosi la vittoria?