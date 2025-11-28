Dying Light: The Beast Update 1.4

Techland ha pubblicato l'aggiornamento più grande e significativo di Dying Light: The Beast fino ad oggi. L'aggiornamento 1.4 introduce nuovi contenuti entusiasmanti, ray tracing e centinaia di miglioramenti e correzioni relative a gameplay, movimenti, combattimenti, modalità cooperativa, audio e prestazioni, rendendo il gioco ancora più coinvolgente e rafforzando la sua posizione di leader nel settore dei survival horror open world.

Questa avventura survival horror di oltre 40 ore offre ora ancora più modalità di gioco con l'introduzione della modalità New Game+. I giocatori possono rigiocare la storia di Kyle conservando tutto l'equipaggiamento, le armi e i progressi del personaggio ottenuti nella prima run. La difficoltà imposta dai nemici è aumentata, ma le ricompense saranno di livello superiore per adeguarsi alla sfida. New Game+ può essere ripetuto più volte, e ogni partita completata aumenta ulteriormente la difficoltà del gioco e garantisce l'accesso ad armi ancora più potenti e rare, oltre che ai nemici più impegnativi di Castor Woods.

Techland ha anche ampliato i Livelli Leggenda , il classico sistema di progressione di fine gioco di Dying Light che estende le abilità oltre l'albero delle skill principale. Una volta che i giocatori raggiungono il Livello 15, tutti gli XP guadagnati vengono convertiti in XP Leggenda. Impostazioni di difficoltà più elevate e livelli New Game+ più alti aumentano i guadagni di XP, quindi più i giocatori si mettono alla prova, più velocemente progrediscono. Ogni Livello Leggenda garantisce Punti Leggenda che possono essere spesi per potenziamenti passivi come aumento della salute, statistiche di combattimento migliorate e prestazioni più potenti in modalità Bestia.

Anche la grafica e l'atmosfera sono state notevolmente migliorate. Il Ray Tracing conferisce a Dying Light: The Beast luci, ombre e riflessi più realistici, consentendo ai giocatori di immergersi nel mondo coinvolgente e visivamente straordinario di Castor Woods con un'atmosfera e una profondità migliorate. Inoltre, sono stati risolti oltre 70 problemi di natura grafica, tra cui texture, elementi fluttuanti, clipping e architettura disallineata, rendendo il mondo più fluido, ricco e visivamente sorprendente.

L'aggiornamento 1.4 è fortemente influenzato dal feedback della community . Techland continua ad ascoltare i propri giocatori, perfezionando il gameplay e risolvendo i problemi sulla base dei loro suggerimenti, fornendo al contempo nuovi contenuti che approfondiscono ed elevano l'esperienza survival horror.

Non c'è mai stato momento migliore per i giocatori per tornare a giocare o iniziare la loro avventura. Tutti i giocatori che effettueranno l'accesso tra il 27 novembre e il 2 dicembre riceveranno un esclusivo regalo in-game: il coltello Bloody Bowie. Dal 27 al 30 novembre, tutti i giocatori potranno inoltre partecipare a un evento Double XP.

Questo momento offre ai giocatori la possibilità di esplorare tutti i nuovi contenuti e le nuove ricompense, creando al contempo un'occasione ideale per i nuovi arrivati di scoprire il gioco, provare le ultime novità, guadagnare bonus esclusivi e acquistare Dying Light: The Beast con uno sconto promozionale fino al 25% su tutte le piattaforme.