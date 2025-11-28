In arrivo sette nuovi titoli nel Cloud questa settimana e una nuova reward per Battlefield 6

GeForce NOW apre una nuova era del cloud gaming: la potenza della GeForce RTX 5080 è ora disponibile ovunque. Con il rollout globale completato dell’aggiornamento NVIDIA Blackwell RTX, che questa settimana accoglie anche Stoccolma, ultima città a essere aggiornata, gli utenti possono giocare in streaming con prestazioni di nuova generazione, latenza ultra-bassa e una fedeltà visiva sorprendente grazie a DLSS 4.

Gli utenti Ultimate possono inoltre scendere in campo su Battlefield 6 con stile, grazie a una nuova reward esclusiva: una skin unica per il Marksman SVK-8.6 DMR, riscattabile fino al 26 dicembre.

Questo GFN Thursday porta anche 7 nuovi titoli nella libreria GeForce NOW, tutti pronti per essere giocati ovunque su qualsiasi dispositivo.

Of Ash and Steel (Nuova uscita su Steam, 24/11, GeForce RTX 5080-ready)

Kill It With Fire (Xbox, disponibile su PC Game Pass, 25/11)

Project Motor Racing (Nuova uscita su Steam, 25/11)

Brotato ( Steam )

) Cricket 26 ( Steam )

) GODBREAKERS ( Steam )

) Zero Hour (Epic Games Store)

E questa settimana si aggiunge anche un altro titolo GeForce RTX 5080-ready game, oltre a Of Ash and Steel: