Ornella Vanoni, l'ultima telefonata rivelatrice prima dell'addio

L’ultima telefonata di Ornella Vanoni prima della morte è stata con una delle persone a lei più vicine: la regista Andrée Ruth Shammah, figura fondamentale nella vita dell’artista scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni.

In un’intervista a La volta buona, la storica amica ha ricordato quel momento con profonda emozione, rivelando quanto avesse percepito l’urgenza di quell’ultimo contatto: «Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo».

Leggi anche Belve, stasera quarta puntata: omaggio a Ornella Vanoni e sorpresa con Maria De Filippi

Quando le è stata comunicata la notizia della scomparsa della cantante, Shammah ha raccontato di aver fatto fatica ad accettarlo: «Mi hanno detto che non c’era più e io non volevo crederci».

Ripensando a quella conversazione, oggi la regista ne coglie un significato diverso e più profondo: «Nella telefonata lei se lo sentiva... Ornella aveva capito che sarebbe stata l’ultima».

La regista ha poi parlato del funerale, descritto come un momento di grande intensità emotiva. A colpirla in modo particolare è stato il comportamento del figlio della cantante, Cristiano: «È rimasto in silenzio, è stato muto tutto il tempo. L’ho sentito molto presente, seppur in silenzio».