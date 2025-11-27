Lara Gut-Behrami si ferma: rottura del crociato e stop a Milano Cortina 2026

La campionessa olimpica Lara Gut-Behrami sarà costretta a interrompere la stagione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, un infortunio che la terrà lontana anche dai Giochi di Milano Cortina 2026. La notizia è stata confermata dalla Federazione Svizzera di Sci attraverso una nota ufficiale.

Secondo il comunicato, la due volte vincitrice della Coppa del Mondo verrà operata la prossima settimana. L’infortunio è avvenuto durante un allenamento di superG in Colorado, dove la sciatrice è caduta riportando la lesione che ha compromesso il prosieguo della sua annata agonistica.

Gut-Behrami ha raccontato di aver immaginato un finale di stagione totalmente diverso, sottolineando come gli incidenti mortali che hanno recentemente segnato il mondo dello sci inducano a mantenere la giusta prospettiva anche davanti a un infortunio così serio. Ha spiegato che, pur complicato, un problema al ginocchio non può essere considerato una tragedia.

L’assenza forzata dai Giochi invernali 2026 arriva in un momento delicato per l’atleta, che aveva lasciato intendere che questa potesse essere la sua ultima stagione. Il recupero sarà quindi decisivo anche per definire il suo futuro professionale.

La sciatrice svizzera ha dichiarato che l’unico obiettivo ora è una piena guarigione per tornare nelle migliori condizioni possibili, rimandando ogni decisione a dopo la riabilitazione.

Nel corso della sua carriera, Gut-Behrami ha conquistato un oro olimpico, due titoli mondiali e due Coppe del Mondo assolute, affermandosi come una delle figure più vincenti dello sci alpino contemporaneo.