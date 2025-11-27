Addio ad Alessandro Tomei, il sax che ha segnato la musica Italiana

Lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa di Alessandro Tomei, sassofonista, clarinettista e flautista tra i più apprezzati della scena nazionale. Originario di Foggia e da tempo residente a Supino, in provincia di Frosinone, il musicista è morto a 53 anni dopo una lunga malattia.

Considerato un vero virtuoso del sax, ma anche di flauto e clarinetto, Tomei era noto per la sua capacità di attraversare con naturalezza generi diversi, dal jazz alla musica pop. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti italiani, tra cui Claudio Baglioni, con cui ha condiviso tournée e registrazioni, oltre a Ornella Vanoni e al pianista jazz Danilo Rea.

“Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso”, ha scritto Baglioni in un commosso messaggio sui social, ricordando un artista che ha lasciato un segno profondo sia sul palco che nella vita privata di colleghi e amici.

Figura centrale della scena jazz italiana sin dal 1996, Tomei ha portato il suo talento anche all’estero grazie a un’intensa attività concertistica e a collaborazioni con artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Gegè Munari e la star americana Bonny Golson.