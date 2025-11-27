WoW Midnight arriva il 3 marzo
L'avventura guida gli abitanti di Azeroth verso casa, mentre Xal'atath e il suo Sciame Famelico si preparano a marciare sulla scalinata appena rimessa a nuovo di Lunargenta. Tutto questo arriverà il 3 marzo con l'uscita di Midnight, il secondo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo di World of Warcraft .
Se avete acquistato l'Epic Edition o la Collector's Edition fisica, potrete entrare in azione prima dell'uscita globale grazie all'arrivo dell'accesso anticipato il 26 febbraio.
Tuttavia, i festeggiamenti inizieranno molto prima di questa data. Come già annunciato, se avete preacquistato Midnight otterrete l'accesso anticipato agli Alloggi con l'aggiornamento regionale ai contenuti della 11.2.7 di The War Within , L'Avvertimento, che arriverà in Nord America il 2 dicembre. Inoltre, ci saranno tanti altri giochi Blizzard a festeggiare questo importantissimo evento di WoW.
Se completerete la serie di missioni di benvenuto degli Alloggi e compirete l'impresa "Casa dolce casa", sbloccherete subito divertenti ricompense per gli altri titoli firmati Blizzard, tra cui:
- Pietra del focolare
- Dorso Hearthstone è Casa
- Overwatch 2
- Cartolina, spray e modello Symmetra Xal'atath
- Icona giocatore Cuore Oscuro
- Diablo Immortale
- Portali di Sin-dora
- StarCraft II
- Skin per console a tema Orda e Alleanza
Per ulteriori informazioni su Midnight, visitate il sito web di World of Warcraft.