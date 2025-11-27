Black Friday - Regali imperdibili da SCUF Gaming
SCUF Gaming proporrà una rara offerta del Black Friday sul suo nuovissimo controller Xbox, il Valor Pro Wireless, disponibile a 159,99 $ (normalmente 189,99 $) dal Black Friday al Cyber ??Monday.
Progettato per garantire precisione e prestazioni, il Valor Pro Wireless presenta le seguenti caratteristiche:
• Levette analogiche resistenti progettate per una precisione duratura e resistenza alla deriva
• Grilletti istantanei regolabili che alternano tra clic rapidi e corsa completa
• Connettività Tri-Mode: wireless, Bluetooth e velocità di polling 1K in modalità cablata su PC
• Grip e ergonomia ottimizzati per un comfort competitivo
L'offerta sarà disponibile su colori selezionati su Amazon, Best Buy e scufgaming.com dal Black Friday al Cyber ??Monday:
- https://www.amazon.com/VALOR-Wireless-Performance-Controller-Gaming-Console/dp/B0FPXJYFRQ?th=1
- https://www.bestbuy.com/product/scuf-valor-pro-wireless-performance-controller-for-xbox-series-xs-xbox-one-and-pc-black/J39T25KR67
- https://www.scufgaming.com/it/it
