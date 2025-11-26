Snapchat e Disney presentano nuove Lenti AR per il lancio di Zootropolis 2

Per celebrare il lancio di Zootropolis 2 di Disney, in arrivo nelle sale italiane oggi, mercoledì 26 novembre, Snapchat invita i fan a immergersi nel mondo animato direttamente da casa. Grazie a sette nuove Lenti AR basate sui protagonisti del film, gli appassionati potranno incontrare i nuovi personaggi di Zootropolis, tra cui Gary De’Snake, Nibbles e Dr. Fuzzby, oltre a ritrovare figure molto amate come Judy Hopps, Nick Wilde e Flash.

Inoltre, in Zootropolis 2 Snapchat si trasformerà in “Snapcat”, la piattaforma social di riferimento per la squadra di detective. Ad esempio, i fan vedranno Clawhauser scattarsi un selfie con una Lente AR durante il concerto di Gazelle.

Tutte queste iniziative fanno parte della nuova campagna di co-marketing siglata tra Disney e Snapchat, che dà vita al mondo di Zootropolis sia all’interno che fuori dall’app. La campagna vede protagonisti i personaggi Judy Hopps, Nick Wilde e Clawhauser, oltre alla community di Snapchat, tutti intenti a utilizzare l’app per connettersi con gli amici all’insegna del motto “Dillo con uno Snap”.

“Zootropolis 2 parla di connessione, umorismo e affetto, e dare vita a tutto questo oltre lo schermo con Snapchat è stato un vero piacere. Insieme, abbiamo creato per i fan nuove e inaspettate modalità di interagire con i loro personaggi preferiti e di condividere quei momenti con amici e familiari” ha dichiarato Shelly Monahan, Director, Digital Marketing, The Walt Disney Studios .

“Disney continua a ridefinire gli standard nella creazione di universi narrativi e nello storytelling, e siamo entusiasti di aver collaborato a una campagna a 360° e così innovativa per Zootropolis 2. Insieme abbiamo creato esperienze che sfumano il confine tra animazione e realtà – dalle attivazioni AR e digitali a quelle nel mondo reale e alle integrazioni nel film. Questa partnership dimostra come la tecnologia di Snap possa estendere il potenziale delle storie ben oltre lo schermo, invitando i fan a entrare direttamente nel mondo di Zootropolis in modi nuovi e fantasiosi” ha commentato Laurel Duquette, Head of Media + Entertainment, Snap Inc.

Snapchat conta oltre 943 milioni di utenti attivi mensili (MAU) e 477 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU) a livello globale Snapchat raggiunge oltre il 75% dei giovani tra i 13 e i 34 anni in più di 25 Paesi. Negli Stati Uniti più del 50% degli Snapchatter ha 25 anni o più. A livello globale, quasi 1 Snapchatter su 4 ha 35 anni o più.

Snapchat si è classificata prima nel ranking delle “happiest platform”. Secondo l’istituto di ricerca NORC dell'Università di Chicago, gli utenti di Snapchat riportano una maggiore soddisfazione nella qualità delle amicizie e delle relazioni familiari rispetto a chi non lo utilizza.

Gli Snapchatter utilizzano ogni giorno le Lenti AR più di 8 miliardi di volte e oltre 350 milioni di persone interagiscono con la realtà aumentata su Snapchat ogni giorno

Secondo un recente studio di Snap e Samba TV:

Le campagne Snapchat per promuovere nuove uscite cinematografiche hanno generato in media un incremento del 79% nelle conversioni di vendita dei biglietti.

Le campagne Snapchat per promuovere contenuti in streaming e in programmazione sulla TV tradizionale hanno registrato in media un aumento del 32% nella visione, con performance eccezionali da formati come Lenti, Story Adse Reminder Ad.

