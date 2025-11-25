Belen Rodriguez chiarisce sull'intervista virale: Ho avuto un attacco di panico e preso dei calmanti

Il video dell’intervista in cui Belen Rodriguez appare confusa e rallentata ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando domande e ipotesi sul suo stato di salute. La showgirl ha deciso di intervenire direttamente, spiegando di aver avuto un attacco di panico poco prima della registrazione.

“Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, ha dichiarato, chiarendo il motivo del suo evidente affaticamento nel filmato diventato virale. Belen ha ricordato di non aver mai nascosto le sue difficoltà: “Ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ne è derivata. Posso garantire che non è vita”.

La sera dell’intervista, ha spiegato, si trovava da sola a casa. “Mentre dormivo, mi è partito un attacco di panico complesso. Ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro… Il risultato è stato un rincoglionimento importante. Non è stato bello rivelarmi così”.

Belen ha parlato anche della difficoltà di mostrarsi vulnerabile quando si lavora sotto i riflettori, dove ogni fragilità può trasformarsi in bersaglio di critiche. “Ci tenevo a essere presente all’intervista di Vanity. Tante volte ho mancato al lavoro proprio per non mostrarmi così”.

La showgirl ha poi ribadito quanto sia fondamentale chiedere sostegno professionale: “Sto lavorando su di me, mi curo e lavoro molto con lo psicologo, cosa che ogni persona in queste condizioni dovrebbe fare perché altrimenti diventa davvero complicato”.