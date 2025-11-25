Scarlett Johansson nel nuovo reboot autoriale de L'Esorcista

Scarlett Johansson guiderà il cast del nuovo adattamento de L'Esorcista, progetto che punta a reinterpretare il celebre cult horror del 1973 con un taglio più moderno, psicologico e lontano dagli schemi dei precedenti remake. La produzione internazionale lo descrive come un intervento “radicale”, pensato per offrire una visione innovativa e profondamente autoriale.

La nuova versione cercherà di superare gli stereotipi del genere, concentrandosi non solo sugli effetti visivi, ma soprattutto sulle crepe interiori dei protagonisti, trasformando la paura in un elemento narrativo più intimo e complesso. L’orrore non sarà quindi soltanto esterno, ma legato alle fragilità emotive e psicologiche dei personaggi.

A scrivere e dirigere il film per Universal Pictures e Blumhouse sarà Mike Flanagan, già noto per opere di successo che uniscono horror e introspezione. “Scarlett Johansson è un’attrice brillante, capace di interpretazioni coinvolgenti, concrete e autentiche, sia nei film di genere sia nei blockbuster. Non potrei essere più felice di averla nel cast”, ha dichiarato il regista alla stampa internazionale.