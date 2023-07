Matt Damon e il Bacio a Scarlett Johansson: Retroscena Incredibile!

Un bacio alla sensuale Scarlett Johansson: un sogno per molti, ma per Matt Damon è stato tutto tranne che piacevole. Una curiosa e incredibile storia ha riguardato i due attori sul set del film "La mia vita è uno zoo" del 2011, dove hanno dovuto girare una scena di bacio che si è trasformata in un'esperienza sgradevole per Damon.

Il 52enne attore, che presto tornerà al cinema con "Oppenheimer" di Christopher Nolan, ha condiviso l'episodio poco piacevole con Scarlett Johansson durante la promozione del suo nuovo film. Durante un gioco con LadBible, insieme a Emily Blunt, Damon ha rivelato un retroscena inaspettato riguardante la famosa bionda.

"Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile per me. Ma ci siamo baciati ed è stato un inferno", ha confessato l'attore. Ma cosa è successo? Damon prosegue spiegando: "Abbiamo girato una scena prima di pranzo, erano solo due brevi ciak concludendosi con un bacio, che è stato davvero piacevole. Dopo il pranzo, entrambi pensavamo che fosse finita lì. Tuttavia, quando siamo tornati sul set, il regista del film, Cameron Crowe, aveva posizionato la macchina da presa per riprendere il bacio da un angolo più ravvicinato. A quel punto, Scarlett ha fatto una rivelazione spiacevole: 'Oh cavolo, ho appena mangiato un sandwich con le cipolle, pensavo che avessimo già finito'".

Questa simpatica ed imbarazzante situazione ha reso il bacio decisamente meno romantico di quanto immaginato da entrambi gli attori, ma ha fornito una divertente e singolare storia da condividere durante la promozione del film. Nonostante l'episodio poco piacevole, Matt Damon e Scarlett Johansson hanno dimostrato di essere professionisti nel loro campo e hanno continuato a recitare con talento nelle loro rispettive carriere cinematografiche.

