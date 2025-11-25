Oasis, nuova pausa dopo la reunion: l'annuncio che sorprende i fan

Dopo mesi di attesa e speranze, gli Oasis hanno comunicato che non ci sarà alcun tour nel 2026. La notizia è arrivata direttamente dai social, dove i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno spiegato che la band si prenderà “una pausa per un periodo di riflessione”. Una scelta che rimanda la possibilità di rivederli insieme sul palco, pur lasciando aperto uno spiraglio per il futuro.

La decisione arriva al termine del tour della reunion, partito il 4 luglio dal Regno Unito e concluso il 23 novembre in Brasile. Un viaggio mondiale che ha registrato un successo straordinario, riportando gli Oasis al centro della scena musicale internazionale e riaccendendo l’entusiasmo di una nuova generazione di fan.

Nel post diffuso sui social, la band cita un passaggio di un articolo del The Guardian, che li definisce “la forza pop-culturale più dannosa della recente storia britannica”, sottolineando però come il gruppo sia riuscito a entrare nuovamente nei cuori del pubblico. Dai live alla Gallagher Hill fino allo stadio River Plate, da Croke Park alla città di Los Angeles, l’energia e l’affetto dei fan hanno accompagnato ogni tappa del tour.

L’annuncio della pausa ha generato una valanga di commenti, con migliaia di fan che chiedono alla band di tornare il prima possibile. In un messaggio dedicato proprio a loro, Liam Gallagher ha scritto: “A tutti i fan degli Oasis nel mondo, grazie dal profondo del mio cuore. Ve lo siete goduto alla grande. Sarò per sempre grato per la vostra energia e per le vostre vibrazioni. Senza di voi saremmo solo una buona band. Con voi siamo stati la miglior band del pianeta”.