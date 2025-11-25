Rovesciata da fuoriclasse: Cristiano Ronaldo a 40 anni incanta ancora la Saudi League

Cristiano Ronaldo continua a stupire. A 40 anni il campione portoghese torna a brillare con una nuova prodezza in Arabia Saudita, replicando la celebre rovesciata segnata nel 2018 in Juventus-Real Madrid. Un gesto tecnico che ha acceso l’entusiasmo della Saudi League e riacceso nella memoria degli appassionati un gol entrato nella storia del calcio moderno.

Il momento è arrivato durante la sfida tra Al Nassr e Al Khaleej. Nei minuti finali del match, con i suoi già avanti nel punteggio, Ronaldo si è alzato in volo e ha colpito il pallone con un’acrobatica rovesciata, firmando il 4-1 sotto gli applausi del pubblico. Un’esecuzione perfetta, accompagnata dalla sua inconfondibile esultanza.

Il richiamo alla notte di Champions League del 2018 è stato inevitabile. Allora vestiva la maglia del Real Madrid e il suo gol del 3-0 contro la Juventus fece il giro del mondo. Quasi otto anni dopo, la potenza, la coordinazione e l’istinto del fuoriclasse restano immutati.