Piano di conquista nei Caraibi: due giovani texani accusati di voler sterminare gli uomini di Gonave

Le autorità statunitensi hanno smascherato un progetto estremamente violento ideato da due giovani del Texas, il ventunenne Gavin Weisenburg e il ventenne Tanner Thomas. Secondo gli atti depositati in tribunale, i due avrebbero pianificato di prendere il controllo dell’isola di Gonave, nei Caraibi, con l’intento di eliminare tutti gli uomini e ridurre le donne in schiavitù.

I documenti giudiziari indicano che i due cittadini americani avrebbero condotto ricerche, raccolto informazioni, tentato reclutamenti e pianificato ogni fase dell’operazione. L’obiettivo dichiarato della cospirazione era assumere il controllo militare dell’isola “assassinando tutti gli uomini e catturando tutte le donne”. L’isola di Gonave, situata circa trenta miglia a nordovest di Port-au-Prince, capitale di Haiti, conta una popolazione di circa 87mila persone.

Weisenburg e Thomas sono accusati di cospirazione per omicidio o rapimento all’estero e di produzione di materiale pedopornografico. In caso di condanna per cospirazione rischiano l’ergastolo, mentre l’accusa relativa alla pornografia infantile prevede pene fino a trent’anni.

Secondo i procuratori federali, il piano sarebbe stato sviluppato con una preoccupante lucidità operativa. Thomas si sarebbe arruolato nell’Aeronautica Militare statunitense nel gennaio 2025 per ottenere un addestramento militare ritenuto utile alla realizzazione dell’attacco armato. Nell’agosto 2024, Weisenburg si sarebbe invece iscritto alla North Texas Fire Academy di Rockwall per seguire un percorso formativo specifico, interrotto dopo circa sei mesi.

Entrambi avrebbero studiato la lingua creola haitiana e svolto ricerche su armi, munizioni ed equipaggiamenti, compresi fucili di tipo militare. L’atto d’accusa indica che i due avevano progettato di trasportare armi da fuoco, munizioni ed esplosivi a bordo di una barca a vela. Weisenburg avrebbe persino programmato un viaggio in Thailandia per iscriversi a una scuola di vela, in preparazione all’acquisto dell’imbarcazione necessaria per raggiungere l’isola.