Madrid, attacco jihadista con machete nel centro città: tre feriti e 18enne fermato

Tre persone sono rimaste ferite nel centro di Madrid dopo un’aggressione compiuta da un 18enne, descritta dalle autorità come un attacco jihadista. L’episodio è avvenuto sabato intorno alle 14, in una zona particolarmente frequentata della capitale.

Secondo quanto riportato da OkDiario, il giovane, identificato come di origine maghrebina, è stato rintracciato nella sua abitazione grazie alla segnalazione del fratello, preoccupato per il suo comportamento sempre più violento.

Gli agenti dell’unità antiterrorismo intervenuti sul posto hanno tentato inizialmente di immobilizzarlo con un taser. Il 18enne, armato di un machete e mentre urlava “Allah Akbar”, non si è fermato, costringendo i poliziotti a esplodere alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno gravemente ferito.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e si trova in condizioni critiche. Le autorità spagnole hanno aperto un’indagine con l’ipotesi di attentato jihadista.