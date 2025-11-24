Roma – condanna in appello per il protagonista del video della hit 'Amico del Quore'

La Corte di Appello di Roma ha condannato a 13 anni e tre mesi Fabio Salandri, volto del video della hit Amico del Quore firmata da Achille Lauro, per il reato di tentato omicidio. La decisione arriva dalla prima sezione penale, che ha inoltre ridotto la pena per il cugino, Marco Antoniucci, fissandola a 13 anni rispetto ai 15 stabiliti in primo grado.

L’episodio contestato risale al febbraio 2023. Secondo l’accusa, i due avrebbero fatto irruzione nell’abitazione di Marco Canali, nel quartiere Tufello, esplodendo numerosi colpi di pistola alle gambe della vittima. I proiettili avrebbero raggiunto “le arterie femorali, sedi vascolari vitali”, configurando atti idonei a provocarne la morte, come riportato nel capo d’imputazione. L’arresto dei due cugini era avvenuto nel giugno 2023.

Salandri era apparso anni prima come protagonista nel video del brano uscito nel 2016 e dedicato a lui da Achille Lauro, figura completamente estranea alle indagini. Il legale dei due imputati, l’avvocato Emilio Losso, ha dichiarato all’Adnkronos che la difesa “attende di leggere le motivazioni” della sentenza per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.