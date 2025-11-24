Elezioni regionali: Meloni plaude alla vittoria di Stefani e si congratula con Decaro e Fico

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato sui social l’elezione di Alberto Stefani alla guida della Regione Veneto, definendo il risultato il frutto del lavoro e della credibilità della coalizione di centrodestra. Nel messaggio ha condiviso anche una foto con il nuovo governatore, accompagnandola con parole di sostegno e incoraggiamento.

Meloni ha rivolto le sue congratulazioni anche ad Antonio Decaro, eletto in Puglia, e a Roberto Fico, nuovo presidente della Campania, augurando a entrambi di svolgere al meglio il proprio mandato nell’interesse dei cittadini che rappresenteranno.

Nel suo intervento la premier ha ringraziato Edmondo Cirielli, Luigi Lobuono, tutti i candidati e gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati nella tornata elettorale, sottolineando il valore del loro contributo.