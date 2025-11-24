Elezioni regionali: Meloni plaude alla vittoria di Stefani e si congratula con Decaro e Fico

Sara Verdi | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

elezioni regionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato sui social l’elezione di Alberto Stefani alla guida della Regione Veneto, definendo il risultato il frutto del lavoro e della credibilità della coalizione di centrodestra. Nel messaggio ha condiviso anche una foto con il nuovo governatore, accompagnandola con parole di sostegno e incoraggiamento.

Meloni ha rivolto le sue congratulazioni anche ad Antonio Decaro, eletto in Puglia, e a Roberto Fico, nuovo presidente della Campania, augurando a entrambi di svolgere al meglio il proprio mandato nell’interesse dei cittadini che rappresenteranno.

Nel suo intervento la premier ha ringraziato Edmondo Cirielli, Luigi Lobuono, tutti i candidati e gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati nella tornata elettorale, sottolineando il valore del loro contributo.