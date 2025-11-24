Nuovo trailer per MY HERO ACADEMIA: All’s Justice!
Pubblicato questo fine settimana un nuovo entusiasmante trailer diMY HERO ACADEMIA: All's Justice, titolo in arrivo il 6 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.
Mentre la battaglia finale si conclude in uno scontro epico, il trailer mostra come i fan potranno viverla in prima persona, circondati da tutti gli eroi accanto a Midoriya Izuku.
I giocatori possono aspettarsi di rivivere questo combattimento e altri momenti iconici dell'ultimo arco narrativo dell'anime nella modalità storia.
Per il trailer:
https://youtu.be/ncDYX131F_M