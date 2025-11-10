MY HERO ACADEMIA: All’s Justice nuovo video

Grazie al nuovo video di MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, i giocatori possono avere un’approfondita panoramica dell’arena fighter 3D basato sul celebre anime MY HERO ACADEMIA, in arrivo il 6 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Nei 12 minuti, Aoba Miyazaki, Producer del gioco, presenta e spiega ogni modalità cui i giocatori potranno accedere e si addentra negli elementi narrativi e nel sistema di combattimento e le sue meccaniche chiave.

La modalità Team Up Mission permetterà ai fan di girare per la città e di allearsi con gli studenti della Classe 1-A per completare missioni e allenamenti, combattendo ed esplorando una mappa piena di altri personaggi e collezionabili da trovare.

Insieme alla modalità Storia, che dà ai giocatori la possibilità di provare le battaglie dell’arco finale del gioco – e dopo aver completato la modalità Team Up Mission – i giocatori possono continuare a rivivere le parti preferite della storia con la modalità Archive Battle e scoprire nuove storie in quella Hero’s Diary.

Nelle Archive Battle, i fan vivranno i momenti iconici e gli scontri della serie originale, mentre la modalità Hero’s Diary offrirà un focus sugli studenti della Classe 1-A: ogni studente ha una storia esclusiva da raccontare e missioni giornaliere da portare a termine insieme con altri studenti, rivelando così nuovi aspetti dei propri personaggi preferiti.

Guarda il video e impara tutto su MY HERO ACADEMIA: All’s Justice:

https://youtu.be/C8YN-DgKB2Y

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice sarà disponibile dal 6 febbraio 2026 ed è disponibile per i pre-order per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.