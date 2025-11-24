Logitech - offerte del Black Friday e del Cyber Monday

La tecnologia di Logitech è protagonista al Black Friday e al Cyber MondaySconti esclusivi su tutta la gamma Logitech, dalle tastiere fino alle cover

Le festività sono l’occasione ideale per condividere momenti speciali e donare qualcosa di autentico, capace di durare nel tempo. Per questo motivo, Logitech non poteva mancare all’appuntamento, offrendo ai propri clienti vantaggiose promozioni sul proprio store ufficiale. Con sconti dedicati a tutta la gamma di prodotti, sarà possibile acquistare una selezione di dispositivi di alta qualità, pensati per migliorare la produttività e rendere l’esperienza di lavoro ancora più efficiente e confortevole.

Tra i dispositivi protagonisti dell’evento, spiccano alcune delle soluzioni più innovative e apprezzate di Logitech, tra cui il nuovo mouse MX Master 4, la tastiera Wave Keys e la cover con tastiera Flip Folio pensata per Apple iPad. Questi strumenti non sono solo dispositivi tecnologici, ma veri e propri alleati per ogni esigenza quotidiana, capaci di coniugare creatività, benessere e mobilità.

Libera la creatività con le periferiche della linea MX

La gamma Logitech MX consente di lavorare con massima precisione e produttività, rendendo semplice e immediato progettare, modificare o personalizzare. Ogni progetto diventa così più fluido ed efficiente, dal fotoritocco alla realizzazione di biglietti e carte regalo personalizzate.

Attenzione al comfort e all’ergonomia anche alla scrivania

Per il benessere quotidiano, la linea Logitech Ergo rappresenta un’attenzione concreta al comfort. Le ore trascorse alla scrivania assumono così un nuovo valore, grazie a soluzioni studiate per migliorare la postura, ridurre l’affaticamento e favorire un equilibrio duraturo tra produttività e benessere.

Leggero e produttivo anche in trasferta

Per chi viaggia spesso, Logitech propone strumenti affidabili e compatti che garantiscono connessione e produttività in ogni situazione, accompagnando chi è sempre in movimento con prestazioni costanti e design funzionale.

Promozioni e sconti su tutta la gamma

A partire da venerdì 28 novembre fino a domenica 7 dicembre, per tutti gli ordini con un importo superiore a 149 € sarà presente in omaggio la cassa Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom Play. Acquistando una tastiera e un mouse si otterrà il 50% di sconto sulle webcam, per rendere smart working, streaming e videochiamate ancora più semplici e coinvolgenti. Inoltre, abbinando una custodia per iPad del valore superiore a 99,99 €, sarà possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto della matita digitale Logitech Crayon. Infine, scegliendo due articoli essenziali per la scrivania è previsto uno sconto di 30€, mentre con tre o più prodotti il risparmio arriva a 50 €, perfetto per dare nuova energia alla postazione.