Elezioni Campania, la tiktoker Rita De Crescenzo denuncia: Non posso votare, è un'ingiustizia

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, nota al pubblico per il grande seguito sui social e per l’episodio dell’“assalto” a Roccaraso a inizio anno, ha raccontato di non aver potuto esprimere il proprio voto alle elezioni regionali in Campania, nonostante il suo recente impegno a sostegno di Forza Italia.

In un video pubblicato sui social, De Crescenzo ha parlato di una situazione che definisce “un’ingiustizia”. Ha spiegato che, una volta arrivata al seggio insieme al marito e ad altre persone, si è ritrovata esclusa dalle liste elettorali: “Mi hanno tolto la residenza, è una cosa gravissima. È successa un’anomalia, un accanimento vero e proprio”.

La tiktoker ha ricordato che solo pochi mesi fa aveva votato regolarmente: “Tre o quattro mesi fa ho votato, ho votato Conte. Oggi invece non mi hanno trovato nella lista”. Una circostanza che l’ha colta di sorpresa e che ha deciso di rendere pubblica per sottolinearne la gravità.

“L’importante è che se ne parli”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di fare chiarezza sulla sua posizione e sulla mancata possibilità di partecipare al voto.