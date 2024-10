Camorra: Arrestati Antonio e Rosario Piccirillo per Minacce alla tiktoker Rita De Crescenzo

La tiktoker Rita De Crescenzo e suo marito sono stati oggetto di minacce di morte da parte di Antonio e Rosario Piccirillo, padre e figlio, legati alla Camorra e considerati boss della Torretta, affiliati all'alleanza di Secondigliano. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha rivelato frasi allarmanti, come: "Quando andrai a fare la denuncia, fai scrivere che siamo in due a volerti uccidere, io e mio padre".

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, hanno portato alla luce intercettazioni e conversazioni che confermano le denunce della tiktoker e del marito. Entrambi gestivano ormeggi a Mergellina nel 2020 e sono stati vittime di tentativi di estorsione da parte di Rosario Piccirillo, il quale si sarebbe presentato a diversi imprenditori per cercare di appropriarsi di boe e gommoni da noleggiare.

Le denunce di Rita e di suo marito hanno dato avvio a un'inchiesta che ha portato all'arresto di Rosario Piccirillo, il quale in passato aveva dichiarato di essersi dissociato dalla camorra, e di suo padre Antonio, che era stato attivo in manifestazioni contro il crimine organizzato. Questi sviluppi mettono in luce la persistente presenza della criminalitĂ organizzata e il coraggio di chi, come Rita De Crescenzo, denuncia atti di intimidazione e violenza.