EA SPORTS FC Mobile - Evento Ere gloriose

I giocatori possono rivivere le ere d'oro del Real Madrid, il trionfo del Liverpool in Champions League, l'era di Del Piero alla Juventus e il dominio del Bayern dei primi anni 2000 in questo evento a tempo limitato

EA SPORTS FC Mobile ha svelato Ere gloriose, il nuovo evento a tempo limitato che celebra il ricco patrimonio di quattro club iconici, ora disponibile in gioco fino al 18 dicembre.

In Ere gloriose, i tifosi possono rivivere l'eredità di club e giocatori iconici di Real Madrid, Liverpool, Juventus e Bayern Monaco. A partire dal Liverpool il 21 novembre, ogni settimana vedrà l'introduzione in FC Mobile di nuovi capitoli delle amate ere dei club, offrendo sfide quotidiane esclusive, momenti storici in-game, Kit in Edizione Speciale, oggetti giocatore personalizzati, sfide consecutive a tema, oggetti giocatore autografati, trivia sui club e molto altro!

Calendario di Uscita dei Capitoli Ere gloriose

20 novembre - Liverpool

27 novembre - Real Madrid

4 dicembre - Bayern Monaco

11 dicembre - Juventus

EA SPORTS FC Mobile si impegna a offrire le esperienze calcistiche più autentiche ai giocatori mobile e agli appassionati di calcio, mostrando le più grandi competizioni, club e stelle di ieri, oggi e domani. I più grandi momenti del calcio possono essere rivissuti in Ere gloriose, un evento dove le eredità rinascono e vengono onorate mentre i tifosi portano avanti lo spirito dei grandi. I giocatori trasformano la nostalgia in potenza, giocando al gioco del mondo, ovunque, con lo spirito dei momenti più iconici del calcio.

Il difensore del Liverpool FC Virgil van Dijk ha dichiarato: "Stiamo lavorando duramente per costruire qualcosa di speciale qui. Vedere i tifosi del Liverpool in grado di rivivere un'era delle nostre squadre più grandi in EA SPORTS FC Mobile - è incredibile. Ci motiva a dare tutto e a renderli orgogliosi di nuovo questa stagione".

"Gli standard stabiliti dalle squadre del Bayern delle ere precedenti ci ispirano davvero", ha affermato il centrocampista del Bayern Monaco e Cover Star di FC Mobile Jamal Musiala, "Vedere i nostri tifosi avere la possibilità di vivere di nuovo quei momenti in EA SPORTS FC Mobile è fantastico. Ci ricorda perché giochiamo - per creare ricordi come quelli".

L'eredità di questi top club calcistici ora vive oltre il campo, portata avanti dai tifosi che ricordano, rivivono e riaccendono i suoi momenti più grandi. I giocatori possono tuffarsi in Ere gloriose in FC Mobile per celebrare le vittorie più memorabili dei leggendari club calcistici del mondo oggi!

