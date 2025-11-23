Canada: attacco di orso grizzly contro scolaresca, un morto e undici feriti

Un violento attacco da parte di un orso grizzly ha colpito un gruppo di studenti e insegnanti in gita a Bella Coola, nell’ovest del Canada, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre undici. L’animale, definito “aggressivo” da The Standard, ha caricato il gruppo durante un’attività all’aperto ed è poi fuggito nella foresta.

La comunità indigena Nuxalk, che amministra il territorio, ha attivato polizia e guardie forestali per individuare il grizzly. Samuel Schooner, capo della Nuxalk Nation, ha dichiarato di essere “distrutto” per le persone coinvolte, sottolineando che “tutti stanno ricevendo assistenza medica” e che la priorità è garantire la sicurezza della popolazione.

Durante l’attacco, alcuni insegnanti hanno utilizzato spray urticante nel tentativo di difendere gli studenti. Tra i feriti, un docente ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’episodio ha coinvolto la Acwsalcta School, istituto gestito dalla Nuxalk First Nation, e rappresenta il sesto attacco di orso registrato in Canada dall’inizio dell’anno.

Brian Twaites, portavoce dei servizi di emergenza, ha spiegato che due persone sono in condizioni critiche e altre due hanno riportato ferite gravi, mentre i restanti feriti sono stati medicati sul posto. La vicenda riaccende l’attenzione sull’aumento degli incontri pericolosi con gli orsi, un fenomeno segnalato in diverse aree del mondo, come nel nord del Giappone, dove dall’aprile scorso si contano almeno dodici vittime.