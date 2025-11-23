Ornella Vanoni, folla e applausi all'arrivo del feretro al Piccolo Teatro di Milano

Il feretro di Ornella Vanoni è giunto al Piccolo Teatro Grassi di Milano tra gli applausi dei cittadini che percorrevano via Dante nella quiete della mattina domenicale. Un momento raccolto, accompagnato dal silenzio rispettoso della folla radunata lungo il tragitto.

Ad accogliere l’arrivo del carro funebre c’erano il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, presenti all’ingresso del teatro in cui l’artista aveva mosso i primi passi come attrice.

Il feretro, in legno chiaro e privo di fiori, rispecchiava la volontà della cantante, che aveva chiesto semplicità e di non spendere troppo per la bara, “tanto andrà bruciata”, come aveva raccomandato con la sua consueta ironia.