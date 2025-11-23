Anticipazioni Amici 2025, domenica 23 novembre: ospiti, gare e anticipazioni del pomeriggio su Canale 5
Alle 14.00 su Canale 5 torna il pomeridiano di Amici con una nuova puntata guidata da Maria De Filippi, tra gare, performance e ospiti attesi dal pubblico.
A giudicare le sfide di canto e ballo arriva Noemi, cantante multiplatino che prima di esprimere i suoi voti presenta il nuovo brano “Bianca”. Accanto a lei in studio due protagonisti molto amati: Fiorella Mannoia e la star internazionale della danza Sergio Bernal.
Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la prova dell’allieva Paola, mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni giudica l’esibizione di Riccardo.
Per l’ascolto degli inediti tornano i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e Radio 105, rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia.
Superospite della puntata è Fulminacci, che porta sul palco il brano “Niente di particolare”.