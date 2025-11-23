Paul Pogba emoziona al rientro: il combattente torna in campo dopo 26 mesi

Paul Pogba è tornato finalmente a giocare. Dopo ventisei mesi lontano dai campi, tra infortuni e una lunga squalifica per doping, il centrocampista francese ha rivestito la maglia del Monaco nella sfida di Ligue 1 contro il Rennes.

L’ex Juve è entrato in campo allo scadere, pochi minuti prima del 90’, in una gara terminata 4-1 per i padroni di casa. Un risultato amaro, ma cancellato dal sollievo per un ritorno atteso più di due anni. «Ho provato tantissime emozioni. Ero contento, ma un po’ triste per il risultato», ha raccontato ai microfoni di Ligue 1+ dopo il match.

Pogba ha descritto il suo rientro come un momento intenso, reso speciale dagli applausi ricevuti al Roazhon Park, dove il pubblico del Rennes lo ha accolto con calore nonostante fosse un avversario. Al triplice fischio si è inginocchiato per qualche istante, poi ha ringraziato i tifosi che lo applaudivano: «Non me lo aspettavo. Un grande grazie ai tifosi che mi hanno supportato. Il calcio è la cosa che amo di più al mondo e sono contento di essere tornato. Ho sofferto per ciò che è successo».

Ha poi ribadito la sua determinazione: «Sono un combattente. Il calcio non è finito per me e voglio divertirmi ancora. Ho lavorato, ho aspettato più di due anni per tornare. Continuerò a lavorare per nuovi obiettivi».