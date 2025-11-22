Chi è Martina Nasoni a Verissimo: la storia della ragazza dal cuore di latta

Oggi, sabato 22 novembre, Martina Nasoni torna a Verissimo per raccontare il suo delicato percorso di vita. La vincitrice del Grande Fratello 2019, conosciuta come “la ragazza dal cuore di latta”, porterà nel salotto di Silvia Toffanin la testimonianza del trapianto di cuore che ha affrontato nei mesi scorsi.

Il pubblico aveva imparato a conoscerla quando, durante il reality di Canale 5, confidò la sua lotta contro una grave cardiomiopatia. La sua esperienza ispirò il brano sanremese di Irama “La ragazza con il cuore di latta”, diventato simbolo della sua storia.

Lo scorso agosto, Martina aveva condiviso sui social l’esito dell’intervento più importante della sua vita, annunciando di essersi sottoposta a un trapianto di cuore e dedicando parole di profonda gratitudine al donatore: “Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore”.

Nel messaggio pubblicato su Instagram, aveva spiegato di stare “toccando con mano la fragilità e la forza della vita”, ringraziando l’equipe medica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per averla accompagnata in un percorso che lei stessa ha definito un “miracolo”.

Martina aveva raccontato di non conoscere il nome del suo donatore, ma di portarne simbolicamente la storia con sé: “Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia devo ogni battito”. Parole intense, rivolte a chi, nel momento più difficile, aveva scelto la via della generosità.

Dopo l’intervento, la giovane aveva spiegato che il recupero sarebbe stato ancora lungo e che non si sentiva pronta a tornare con costanza sui social. Aveva però voluto ringraziare tutti coloro che le avevano mostrato sostegno: “Sappiate che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”.