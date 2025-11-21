Eurovision, nuove regole di voto dopo le polemiche sul caso Israele

L’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione che supervisiona l’Eurovision Song Contest, ha introdotto un aggiornamento alle norme di voto della competizione. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare la trasparenza e la fiducia del pubblico dopo le contestazioni emerse nell’ultima edizione, segnate dall’insolito incremento di voti ottenuti dai concorrenti israeliani.

“Il concorso deve rimanere uno spazio neutrale e non essere strumentalizzato”, ha dichiarato Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest per l’Ebu. Ha ribadito che neutralità e integrità rappresentano elementi centrali per l’organizzazione, i membri e gli spettatori, sottolineando l’importanza di garantire processi equi in ogni fase del voto.

Leggi anche Eurovision 2026: Vienna ospiterà la 70esima edizione del Song Contest

Tra i cambiamenti più rilevanti figura la riduzione dei voti esprimibili tramite sistemi a pagamento — piattaforme online, sms e chiamate da cellulare — che passano da 20 a 10 per ogni spettatore. Parallelamente, l’Ebu ha previsto un potenziamento dei sistemi di sicurezza, con controlli più rigorosi per individuare e bloccare votazioni fraudolente o coordinate.