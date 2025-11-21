Sanremo 2026: Annalisa fuori dai Big, tra conferme e rinunce eccellenti

Tra le oltre 200 candidature arrivate a Carlo Conti per la categoria Big del Festival di Sanremo 2026, spicca un’assenza inattesa: quella di Annalisa. La cantante, ospite ai microfoni di R101, ha risposto alla domanda ricorrente sulle sue possibili partecipazioni future.

"Ma ci sarai a Sanremo?" le hanno chiesto. "Ma… io ti direi di no", ha spiegato con un sorriso. "Ormai siamo agli sgoccioli. 2026 è il prossimo, giusto? No allora. Io non so più che giorno è né che data è, ma se è tra due mesi è un no", ha commentato scherzando, lasciando intendere che non prenderà parte alla competizione.

Annalisa era stata protagonista al Festival di Sanremo 2025, ospite nella serata del 14 febbraio, quando aveva duettato con Giorgia e vinto la serata cover grazie a un’interpretazione intensa di “Skyfall” di Adele. Nel 2024 aveva invece gareggiato con il brano Sinceramente, conquistando il terzo posto.

La mancata candidatura di Annalisa si aggiunge a quella di Alfa, che ha già confermato la sua assenza dai Big di Sanremo 2026. “Ci tengo a dirvi la verità: non ho presentato nessuna canzone”, ha dichiarato. La scelta arriva dopo un lungo periodo di attività ininterrotta.

“Sono in tour in giro per l’Europa da due anni”, ha raccontato. “Sono stati anni incredibili, pieni di musica e di vita, ma dalla mia partecipazione al Festival non mi sono più fermato. E per quanto sia grato di poter vivere di musica, sono convinto di una cosa: non esiste arte senza pause”.