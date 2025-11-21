SILENT HILL 2 è disponibile su Xbox Series X|S

Una misteriosa lettera giunge ai giocatori Xbox: SILENT HILL 2, l'acclamato horror psicologico, è ora disponibile su Xbox Series X|S

SILENT HILL f, SILENT HILL 2 e Bundle in offerta a prezzi scontati per il Black Friday

Leggi anche SILENT HILL 2 remake, supera le 2 milioni di unità vendute

Konami annuncia che SILENT HILL 2, il pluripremiato remake del 2024 dell'horror psicologico originariamente uscito nel 2001, è ora disponibile su Xbox Series X|S. Per celebrare l'uscita, i giocatori Xbox e PC via Steam, GOG ed Epic possono addentrarsi nella nebbia di SILENT HILL 2 con uno sconto fino al 50% sul prezzo standard.

Inoltre, uno speciale bundle con SILENT HILL f - tre nomination ai The Game Awards e ai The Golden Joystick Awards - è disponibile con uno sconto del 20%. Due tra le più indimenticabili esperienze SILENT HILL sono ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, GOG ed Epic.

Offerte Black Friday:

Nov. 21 – SILENT HILL f disponibile, per la prima volta, con uno sconto del 30% su PlayStation Store.Nov. 21 - SILENT HILL 2 in sconto al 50% su Xbox e PlayStation.Nov. 25 - SILENT HILL 2 in sconto al 50% su Steam e GOG.Nov. 25 - SILENT HILL f in sconto al 20% su Steam, Xbox X|S, Epic e GOG.Nov. 25 - Bundle SILENT HILL f e SILENT HILL 2 in sconto al 20% sugli store Steam, Xbox, e PlayStation.

Per maggiori informazioni su store e offerte, visitate la pagina ufficiale KONAMI.

*Prodotti e calendario sconti variano a seconda dello store. Controllate le pagine ufficiali per tutti i dettagli.

SILENT HILL f ultime novità:L'ultimo aggiornamento di SILENT HILL f, patch 1.10, è stato rilasciato il 13 novembre e ha introdotto una nuova difficoltà per un'esperienza più casual. L'aggiornamento ha inoltre aggiunto la possibilità di saltare alcune sezioni nel New Game +, migliorando la rigiocabilità, e portato varie correzioni di bug.