GGG Live ritorna il 4 dicembre
Sintonizzatevi per il GGG Live del 4 dicembre dedicato all'imminente aggiornamento dei contenuti di Path of Exile 2, The Last of the Druids, su Twitch.
Dopo la trasmissione, i giocatori avranno l'opportunità di provare in prima persona l'aggiornamento durante Free Weekend Campaign, che tornerà dal 11 dicembre alle 20:00 CET al 15 dicembre alle 20:00 CET.
Questo evento consente a chiunque non possieda una chiave di accesso anticipato di provare Path of Exile 2 senza restrizioni di livello e tutti i progressi compiuti verranno trasferiti.
Al termine del weekend gratuito, i giocatori potranno continuare la loro avventura acquistando una chiave di accesso anticipato o semplicemente aspettando il rilascio completo della versione gratuita.
Per ulteriori dettagli sulla Free Weekend Campaign, visitate link - https://pathofexile2.com/freeweekend