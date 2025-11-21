Call of Duty: Black Ops 7 - vasto set di funzionalità dedicate

Call of Duty: Black Ops 7 ridefinisce l'accessibilità nel gaming con un vasto set di funzionalità dedicate

Il team di sviluppo introduce opzioni personalizzabili per vista, udito, controlli e cognizione, garantendo un'esperienza inclusiva per tutti i giocatori.

Il team di sviluppo dietro Call of Duty: Black Ops 7 è lieto di annunciare un impegno significativo verso l'accessibilità, integrando una suite completa di funzionalità volte a rendere l'esperienza di gioco fruibile e divertente per il più ampio pubblico possibile. Con un focus sulla personalizzazione, i giocatori di Black Ops 7 avranno a disposizione una vasta gamma di impostazioni per adattare il gioco alle proprie esigenze.

Gli sviluppatori hanno lavorato per affrontare le diverse sfide che i giocatori possono incontrare, implementando soluzioni innovative attraverso varie categorie:

Impostazioni Visive Avanzate: Per migliorare la chiarezza e ridurre l'affaticamento visivo, i giocatori potranno beneficiare di opzioni di ridimensionamento dell'interfaccia, filtri per il daltonismo (Deuteranopia, Protanopia, Tritanopia), toggle per la sfocatura di movimento e la grana della pellicola, nonché ampie regolazioni per il Campo Visivo (FOV). Sarà inoltre possibile personalizzare il mirino in termini di colore, dimensione e opacità, e modificare la rotazione e la forma della minimappa.

Controlli e Input Personalizzabili: Per garantire che il gioco sia reattivo a diversi stili di controllo e abilità motorie, sono state incluse ampie opzioni di rimappatura dei tasti del controller, layout preimpostati e una gestione dettagliata delle zone morte degli stick. I giocatori potranno scegliere tra toggle e hold per azioni come accovacciarsi, sdraiarsi e mirare, oltre a poter attivare lo sprint automatico e disabilitare la vibrazione del controller. Anche le impostazioni di mira assistita sono state rese altamente personalizzabili.

Accessibilità Audio e Comunicazione: Per un'esperienza uditiva inclusiva, saranno disponibili slider del volume individuali per musica, dialoghi, effetti sonori e chat vocale, insieme a un'opzione audio mono. I sottotitoli potranno essere personalizzati in termini di dimensione, colore e sfondo, e verranno forniti indicatori visivi per i suoni importanti, come i passi dei nemici, per i giocatori con problemi di udito.

Funzionalità Cognitive e Generali: Per promuovere un ambiente di gioco accogliente e supportare vari stili cognitivi, Black Ops 7 includerà filtri per la profanità nella chat di testo, moderazione dei contenuti e la possibilità di filtrare elementi visivi come sangue e gore. Saranno inoltre presenti tutorial dettagliati e guide in-game per facilitare l'apprendimento delle meccaniche di gioco.

Il team di sviluppo di Black Ops 7 sottolinea il proprio impegno a continuare a esplorare e implementare nuove funzionalità di accessibilità basate sul feedback della community. Credono fermamente che tutti dovrebbero avere l'opportunità di immergersi appieno nell'azione e nella narrazione offerte dal gioco.