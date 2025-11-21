GTA Online: conquista la dimora di lusso dei tuoi sogni

Un rifugio in collina in arrivo a dicembre

Hai già costruito il tuo impero. Adesso lascia che Prix Luxury Real Estate costruisca il palazzo dei tuoi sogni in GTA Online: Un rifugio in collina, in arrivo a dicembre. I re delle residenze di lusso stanno rivoluzionando il mercato con una serie di proprietà da urlo in alcuni dei quartieri più esclusivi di Los Santos. Queste tenute, progettate con estrema cura, avranno metrature pazzesche, panorami mozzafiato e servizi hi-tech di prima categoria, inclusi quelli per l’assistenza personale e il tuo business.

Diventa VIP di livello nero del programma Prix Luxury da oggi al 7 dicembre e riscatta la sportiva Übermacht Revolter gratis completa di un'elegante livrea monogramma Sessanta Nove all'autosalone Luxury Autos.Completando tutte le tre missioni Nuovi annunci raggiungerai il livello oro e verrai ricompensato con un bonus da 1.000.000 di GTA$, uno sconto da 2.000.000 di GTA$ sulle proprietà targate Prix Luxury e il Maglione girocollo Rockstar in GTA Online.Questa settimana avrai ancora più possibilità di avanzare nella tua scalata verso l'élite con l'attico di lusso gratis disponibile al Casinò e Resort Diamond, le ricompense doppie nel colpo conclusivo del Colpo al casinò Diamond, e altro ancora. Se vuoi consolidare il tuo capitale, dai un'occhiata alle ultime offerte sul sito di GTA Online.