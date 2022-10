GTA Online: Halloween conquista Los Santos

Questa settimana la febbre di Halloween conquista Los Santos

Il ritorno di Bestia contro Maniaco, GTA$ e RP tripli in eventi e sfide Freemode, ricompense doppie consegnando veicoli da esportazione rari, articoli spaventosi e molto altro



Questa settimana, a Los Santos, malvagità e bizzarria raggiungono vette mai viste prima. È tornata la classica modalità CompetizioneBestia contro Maniaco, consegnare veicoli da esportazione rari non è mai stato tanto folle, e ci sono ancora ampie possibilità di "dolcetti o scherzetti" particolarmente remunerativi.

In più, UFO di dubbia origine continuano a invadere i cieli sopra Los Santos. Immortala questi fenomeni e invia le foto a Omega, l’hippie paranoico, per ottenere GTA$ come ricompensa. Ma non avvicinarti troppo ai fasci di luce...

GTA$ e RP doppi in Bestia contro Maniaco

Vivi una serie di raccapriccianti incontri soprannaturali inBestia contro Maniaco, dove un branco di bestie paranormali, dotate di velocità e agilità sorprendenti, evita una squadra di Maniaci muniti di giubbotti antiproiettile, anch'essi armati fino ai denti. A prescindere dal gruppo in cui capiterai, questa settimana l'eterno conflitto ti ricompenserà con GTA$ e RP doppi.



Ottieni le maschere Carestia e Mummia retrò verde

Vestirsi per questo periodo dell'anno non è mai stato così semplice! Accedendo a GTA Online questa settimana, riceverai la mascheraCarestia presente nella nuova modalità Il giorno del giudizio.

Mentre, se cerchi qualcosa di più classico ma comunque eccentrico, rispondi alle richieste di Franklin Clinton e completa unOmicidio in linea per ottenere la maschera Mummia retrò verde.

In più, sono tornate le maschere a tema Halloween da Vespucci Movie Masks, le pitture facciali dai barbieri locali, e i clacson da Los Santos Customs.

GTA$ e RP doppi consegnando veicoli da esportazione rari

Se hai acquistato un'autofficina e dimostrato quanto vali a Sessanta e KDJ, dai una mano a recuperare e consegnare le auto più ambite per farti un bel gruzzoletto. Tutte le consegne diveicoli da esportazione rari completate ti faranno guadagnare GTA$ e RP doppi.



Fate attenzione, però! È stata segnalata la presenza di un camion Cerberus impazzito che sta seminando il panico durante le consegne di veicoli da esportazione rari.

GTA$ e RP tripli negli eventi e nelle sfide Freemode

Tra le varie bizzarrie stagionali di GTA Online, non perderti gli eventi e lesfide Freemode che si susseguono regolarmente. Partecipando e completando questi eventi otterraiGTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Veicolo di prova premium: Karin S95

Visita Hao's Special Works all'Autoraduno di Los Santos, un santuario per miglioramenti e veicoli personalizzati, e dai un'occhiata al veicolo di prova premium di questa settimana: la Karin S95.

Prova a tempo HSW della settimana

Una volta che Hao e il suo team di fanatici avranno trasformato la tua auto in una presenza intimidatoria a qualsiasi incrocio, mettila alla prova lungo il tratto tra Pacific Bluffs e Mount Gordo nella prova a tempo HSW di questa settimana.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

L'assolutamente in regola e per nulla discutibile autosalone Premium Deluxe Motorsport, di Simeon Yetarian, continua a partecipare all'azione a tema Halloween con il tipo di auto di cui sono fatte le crisi di mezza età, tutte in ghingheri per la stagione.

Non perdere l'occasione di scoprire le specifiche di questi veicoli, di farci un giro di prova di cinque minuti intorno all'isolato e di acquistarli direttamente dal concessionario:

Übermacht Zion Classic arancione (50% di sconto) con livrea ArruggiFinta

arancione (50% di sconto) con livrea ArruggiFinta Shitzu Defiler color bianco con livrea Strisca arancione classica

color bianco con livrea Strisca arancione classica Declasse Tampa arancione alba metallizzata

arancione alba metallizzata Western Zombie Chopper color acciaio scuro con livrea Fiamme fantasma

color acciaio scuro con livrea Fiamme fantasma Karin Everon color bianco perlato (30% di sconto) con livrea Harsh Souls



Autosalone Luxury Autos

Passa dalla vetrina dell'autosalone Luxury Autos e rifatti gli occhi sui seguenti veicoli:Överflöd Entity XXR e Pfister Neon (30% di sconto) prima di procedere all'acquisto direttamente in loco, senza alcun sito web intermediario.

Altre offerte della settimana

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per avere la possibilità di portarti a casa unaTruffade Thrax.

Sfida del veicolo trofeo: classificati nei primi tre posti delle gare clandestine per tre giorni di fila e ottieni unaLampadati Viseris.

Nell'area di prova: fatti un giro su Ocelot Locust (30% di sconto),Pfister Comet Safari (50% di sconto) e Vapid Bullet (50% di sconto).

SCONTI

Assicurati di avere spazio a sufficienza per accogliere la tua collezione: tutti i garage sono scontati del 40%. Offriamo inoltre tanti sconti su un'ampia gamma di veicoli. Qui sotto trovi la lista completa.

Declasse Tampa - 50% di sconto

- 50% di sconto Vapid Bullet - 50% di sconto

- 50% di sconto Pfister Comet Safari - 50% di sconto

- 50% di sconto Übermacht Zion Classic - 50% di sconto

- 50% di sconto Nagasaki Blazer Aqua - 40% di sconto

- 40% di sconto Ocelot Locust - 30% di sconto

- 30% di sconto Karin Everon - 30% di sconto

- 30% di sconto Pfister Neon - 30% di sconto

