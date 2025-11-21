ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 - Disponibili nuovi personaggi

L’avventura continua in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 con l’uscita del Character Pack 7, il Pacchetto Egghead, l’Isola del Futuro, e con l’arrivo delle versioni del gioco per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il pack introduce 3 potenti personaggi:

Rob Lucci

S-Snake

Jewelry Bonney

Ognuno arriva con un esclusivo outfit alternativo. Guarda il trailer italiano per scoprire le loro abilità!

https://youtu.be/D0Pp3opw0T4

I giocatori possono anche divertirsi con le versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 e godersi grafica e effettivi visivi migliorati, tempi di caricamento più veloci e un numero maggiori di nemici a schermo.

L’aggiornamento è gratuito per chi già possiede il gioco.

Inoltre la Legendary Edition sostituisce ora la Deluxe Edition. Il nuovo bundle include l’Ultimate Edition e il Character Pass 3.

Tutti i giocatori Xbox possono provare il gioco e i nuovi miglioramenti gratuitamente fino al 23 novembre durante i Free Play Days.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.